Авиационная отрасль Украины сократилась в 3 раза, – Криклий

Авиационная отрасль Украины, которая оказалась в сложном положении в результате пандемии коронавируса, возобновилась лишь на треть по сравнению с прошлым годом.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга, передает Укринформ.

"Что касается именно авиации, с какими показателями завершаем (год) – это ориентировочно 28%, если сопоставлять с 2019 годом, то есть упала втрое", – сказал Криклий.

Криклий добавил, что, по прогнозам Мининфраструктуры, в следующем году украинская авиационная отрасль восстановится по сравнению с 2019 годом на 50%, но все будет зависеть от эпидемической ситуации в мире.

Напомним, 5 июня этого года в Украине возобновили внутреннее авиасообщение и 15 июня – международное, которые были временно остановлены в рамках карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.

Пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году составил 24,34 млн человек, что на 18,5% больше, чем в 2018 году. Украинскими авиакомпаниями в 2019 году выполнено 102,6 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом - на 2,4%).