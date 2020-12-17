"Укроборонпром" опубликует реестр недвижимости для сдачи в аренду

До конца года "Укроборонпром" откроет реестр доступного для аренды недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям-участникам концерна.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна.

"Реестр будет содержать детальное описание избыточных активов, которые не задействованы в производственных процессах предприятий, а потому могут быть переданы в аренду прозрачным и открытым способом", – отмечается в сообщении.

В целом в состав "Укроборонпрома" входят 116 предприятий (еще 21 – на оккупированной территории), которые владеют 7 441 объектом недвижимости общей площадью почти 9 млн кв. м. Из них более 1,85 млн кв. м – избыточное имущество, которое не задействовано в производственных процессах предприятий концерна.

"Речь идет преимущественно о зданиях или сооружениях и помещениях под офисы. Так, в Реестре можно будет посмотреть перечень объектов, доступных для аренды, их подробное описание, местонахождение, целевое назначение, срок аренды, контакты для обратной связи", – уточнили в концерне.

По состоянию на ноябрь 2020 года, "Укроборонпром" уже внес в реестр недвижимость более 250 объектов недвижимости предприятий для аренды площадью около 380 тыс. кв. м.

"Вырученные от аренды средства пойдут на развитие предприятий Концерна, которым эти объекты недвижимости принадлежат – на техническое переоснащение и модернизацию производственных мощностей, выплату задолженностей по зарплате и потребленным коммунальным услугам", – уточнили в концерне.

Согласно сообщению, в 2020 году Укроборонпрома удалось повысить эффективность аренды почти на четверть (на 21,3%), что позволило предприятиям-участникам получать на около 6 млн грн в год больше. Таким образом, все поступления от аренды имущества госконцерна составляют около 35 млн грн в год.