Путин связал достройку "Северного потока-2" с позицией нового президента США

Российские власти надеются, что новая администрация избранного президента США Джо Байдена не будет блокировать завершение проекта "Северный поток-2".

Об этом российский президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли достроен газопровод "Северный поток-2".

"Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация (США, – ред.) отнесется к своим партнерам, своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект тоже будет реализован", – заявил Путин.

Он в очередной раз заявил, что "Северный поток-2" выгоден для экономики Европы в целом и Германии в частности. По его словам, альтернативой этому проекту выступает покупка американского сжиженного газа "по цене на 20% выше, чем наш трубный газ".

Путин отметил, что строительство "Северного потока - 2" почти завершено, осталось достроить около 165 км, "если считать в однониточном исполнении".

"До сих пор и представители немецкой экономики, а у нас там очень много друзей, очень много друзей, без всякого преувеличения, и политического руководства Федеративной Республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, но во всяком случае занимают открытую позицию по поддержке этого проекта", – сказал Путин.

Как сообщалось, ранее обе палаты Конгресса США утвердили новые санкции против "Северного потока-2" при голосовании за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год.

В частности, проект предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.