Turkish Airlines вернула докарантинную норму провоза ручной клади

Авииакомпания Turkish Airlines вечером 16 декабря вернула старую норму провоза ручной клади, которая действовала до введения карантинных ограничений.

Об этом сообщили в авиакомпании.

Это произошло после того, как турецкие авиационные власти отменили требование по перевозке в салоне только небольших вещей, передает avianews.com.

Данное правило вводилось с целью борьбы с распространением COVID-19, чтобы пассажиры не задерживались в салоне, размещая свои вещи.

Теперь путешествующие рейсами Turkish Airlines могут перевозить одно место ручной клади весом до 8 кг в эконом-классе или два места в бизнес-классе. Габариты каждого чемодана не должны превышать 55х40х23 см.

Для младенцев норма ручной клади вне зависимости от класса перелета составляет один предмет с весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23см.

Во время действия карантинных ограничений Turkish Airlines позволяла брать на борт небольшую ручную сумку, ноутбук или фотоаппарат, вес которых не должен был превышать 4 кг, а габариты 40х30х15 см.