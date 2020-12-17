Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ

Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.

Об этом представитель Украины во Всемирном Банке (ВБ) Роман Качур сообщил в интервью Голосу Америки.

Он напомнил, что ВБ еще в июне фактически одобрил два кредита на политику развития на сумму по $350 млн каждый.

"По первому кредиту выполнены все условия но, к сожалению после решения Конституционного Суда по поводу отмены электронных деклараций, нарушены условия выполнения предыдущих кредитов, которые предоставлял Всемирный банк. Из-за этого формальное решение, подписание кредитного соглашения остановлено и оно восстановится после того, как Украина примет меры, чтобы вернуться в рамку тех договоренностей, которые были ранее", – пояснил Качур.

Он уточнил, что выделение второго кредита связан с мероприятиями, которые необходимы для эффективного запуска рынка земли. В частности, это вопросы наполнения кадастра, регистрации прав, открытия реестров, финансовой поддержки малых и средних фермеров.

"Без этих компонентов, по мнению Всемирного банка, открытие рынка земли будет неэффективным и может привести к катастрофическим последствиям, когда крупнейшие игроки на рынке будут консолидировать земельные банки, и угрозе повторения ситуации, которая проходила с приватизацией в середине 90-х, когда фактически был создан класс олигархов", – добавил Качур.

Он напомнил, что Всемирный Банк в декабре выделил Украине $300 млн в рамках поддержки страны в условиях пандемии, но эти средства были выведены за рамки соблюдения условий.

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Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого из двух запланированных займов на политику развития.

Минфин надеялся подписать кредитный договор о займе на $350 млн в конце августа, после чего средства этого транша должны были быть перечислены в госбюджет.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что промедление с выделением данного займа связано с неопределенностью вокруг нового главы Нацбанка, коим вскоре стал Кирилл Шевченко.