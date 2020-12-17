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Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ

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Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ
Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.

Об этом представитель Украины во Всемирном Банке (ВБ) Роман Качур сообщил в интервью Голосу Америки.

Он напомнил, что ВБ еще в июне фактически одобрил два кредита на политику развития на сумму по $350 млн каждый.

"По первому кредиту выполнены все условия но, к сожалению после решения Конституционного Суда по поводу отмены электронных деклараций, нарушены условия выполнения предыдущих кредитов, которые предоставлял Всемирный банк. Из-за этого формальное решение, подписание кредитного соглашения остановлено и оно восстановится после того, как Украина примет меры, чтобы вернуться в рамку тех договоренностей, которые были ранее", – пояснил Качур.

Он уточнил, что выделение второго кредита связан с мероприятиями, которые необходимы для эффективного запуска рынка земли. В частности, это вопросы наполнения кадастра, регистрации прав, открытия реестров, финансовой поддержки малых и средних фермеров.

"Без этих компонентов, по мнению Всемирного банка, открытие рынка земли будет неэффективным и может привести к катастрофическим последствиям, когда крупнейшие игроки на рынке будут консолидировать земельные банки, и угрозе повторения ситуации, которая проходила с приватизацией в середине 90-х, когда фактически был создан класс олигархов", – добавил Качур.

Он напомнил, что Всемирный Банк в декабре выделил Украине $300 млн в рамках поддержки страны в условиях пандемии, но эти средства были выведены за рамки соблюдения условий.

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Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого из двух запланированных займов на политику развития.

Минфин надеялся подписать кредитный договор о займе на $350 млн в конце августа, после чего средства этого транша должны были быть перечислены в госбюджет.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что промедление с выделением данного займа связано с неопределенностью вокруг нового главы Нацбанка, коим вскоре стал Кирилл Шевченко.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Голос Америки

Топ коментарі

  • Robert Nielsen
    Мои поздравления Вам дэбили которые голосовали за ЗЕ и компанию . Хуже не будет?
    Привет дефолт и пока, пока безвиз !
  • Danis Nielsen
    Ты настолько тупой , что не знаешь какой флаг Норвегии?
    2. Ты должен каждый день молиться на меня и таких как я которые работают в ЕС и пересылают по 8 миллиардов долларов в год в Украину и благодаря МВФ гривна сегодня по 28 , а не по 128 , и ты в перещете на деньги не зарабатываешь 4 буханки хлеба , а 10 в месяц.
    Тебе таких простых вещей не понять ?

    3. Не будет кредита, будет нехватка валюты, гривна улетит по небес , может 40 , 50 или 100 и все подорожает , даже хлеб .
    Бензин то за боксы Украина покупает , и если покупает по 1 доллар, а доллар 28 , то литр бензина 28 , а если доллар по 40 , то и литр бензина тоже будет 40 гривен, это тебе не дано понять ? Вот и в этом и есть помощь тебе и твоим родственникам от ЕС.
  • Майкл Дорси
    Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ - Цензор.НЕТ 1368
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