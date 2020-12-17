Буславец анонсировала присоединение Украины к международному альянсу отказа от угля

Украина намерена вскоре присоединиться к Безугольному альянсу.

Об этом первый заместитель министра энергетики Украины Ольгь Буславец заявила во время онлайн-встречи с руководителем Офиса по делам Содружества и Развития наций Великобритании при МИДе Венди Мортон, передает пресс-служба Минэнерго.

"Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсу. Мы планируем постепенно сократить количество угольных шахт и к 2070 году отказаться от использования ископаемого вида топлива, приобретя полную климатическую нейтральность. Трансформацию угольных регионов важно сопровождать созданием новых экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли появились новые конкурентоспособные кластеры и новые инновационно-технологические отрасли", – отметила Буславец.

Безугольный альянс – объединение стран, которые намерены отказаться от использования угля к 2030 году. Альянс создан в 2017 году Великобританией и Канадой. Среди его членов Франция, Финляндия, Нидерланды, Мексика и ряд штатов США.

Как сообщалось, ранее Буславец заявила, что Согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, в ближайшие годы также будет минимизировано дотирование угольных предприятий из бюджета.