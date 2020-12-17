Американская компания купила украинский стартап для юристов с оценкой $10 миллионов

Международная legaltech-компания Onit купила украинский стартап в области юридических технологий AXDRAFT.

Об этом сообщил сооснователь и СЕО AXDRAFT Юрий Заремба отраслевому изданию ain.ua.

Он уточнил, что после продажи останется в стартапе на должности генерального менеджера, а AXDRAFT продолжит работу под старым брендом в украинском офисе. Команда из 14 человек также не изменится.

Сумма сделки не разглашается, однако, по словам Зарембы, это многомиллионная транзакция. В 2019 году стартап оценивали в $10 млн.

"Динамика развития AXDRAFT такая же, как у самых успешных стартапов в Кремниевой Долине. В октябре 2017 мы с Олегом начали работу над AXDRAFT, в декабре 2018 попали в Y Combinator, лучший стартап-акселератор в мире, в апреле 2019 привлекли $1,2 млн инвестиций от ведущих инвесторов в Долине и теперь в декабре 2020 завершили продажу AXDRAFT компании Onit. По нашему мнению, это – большой прорыв не только для AXDRAFT, а для всей стартап-индустрии в Украине", – отметил Заремба.

AXDRAFT – это платформа для автоматизации юридических документов, которая охватывает весь жизненный цикл контрактов от создания из шаблона, до редактирования, согласования и подписания. Платформа призвана помочь юристам и бизнес командам минимизировать рутину в юридических процессах и ускорить работу с документами на 80%.

По словам Олега Зарембы, платформу уже используют МХП, ДТЭК, Carlsberg и Sandoz, а после интеграции в Onit стартап сможет продемонстрировать качество украинских IT-продуктов на международной арене.

Компания Onit автоматизирует рабочие процессы как для юридических, так и для бизнес-команд. Сейчас компания имеет офисы в США, Великобритании и Новой Зеландии и насчитывает более 300 работников.

"AXDRAFT создал прорывные технологии в сфере автоматизации подготовки документов, что позволит нам предлагать молниеносно быструю генерацию контрактов на любом языке и без ошибок своим клиентам. AXDRAFT станет важной частью агрессивной стратегии роста Onit", — комментирует СЕО и один из основателей Onit Эрик Элфман.