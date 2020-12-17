"Укравтодор" за день перечислил подрядчикам рекордные 728 миллионов

В период с 30 ноября по 15 декабря областные Службы автодорог перечислили своим подрядчикам 3,63 млрд грн.

Об этом свидетельствуют подсчеты издания Наші гроші на основании данных государственного портала Spending.

Две трети этой суммы – 2,39 млрд грн – получили крупнейшие подрядчики "Автомагистраль-Юг" (677 млн ​​грн), "Ростдорстрой" (473 млн грн), "СУНП Автострада" (444 млн грн), представительство "Онур таахут" (347 млн грн), "ПБС" (203 млн грн), "Онур Конструкцион" (130 млн грн), "Альтком" (118 млн грн). Остальной 1 млрд грн распределили между сотнями подрядчиков.

Средний уровень ежедневных проплат через Госказначейство составлял 303 млн грн (имеются в виду в рабочие дни, когда эти проплаты происходили – по выходным Госказначейство не работает). Это выше показателя ноября, когда уровень проплат упал до 260 млн грн в день по сравнению с 497 млн ​​грн октября.

Провал в ноябре был связан с бюджетным кризисом, когда Госказначейство из-за фактического отсутствия достаточных средств замораживало выплаты по всем видам расходов кроме социальных (зарплат и так далее).

Декабрьский рекорд 728 млн грн за один день был установлен 15 декабря – через два дня после выделения Евросоюзом кредита в размере 600 млн евро программе помощи в связи с COVID-19.

Также 15 декабря Министерство финансов привлекло рекордные 41 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Эта сумма была привлечена для наполнения государственного бюджета под высокие процентные ставки от 10%. Большинство средств 32 млрд грн было привлечено в ОВГЗ с погашением в 2021 году, то есть фактически закрытие долгов в этом году перевели на следующий год с выплатой 10% годовых.

Крупнейшими получателями средств "Укравтодора" в первой половине декабря стали 10 фирм, которые получили 2,17 млрд грн.