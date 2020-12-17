"Укравтодор" за день перечислил подрядчикам рекордные 728 миллионов
Об этом свидетельствуют подсчеты издания Наші гроші на основании данных государственного портала Spending.
Две трети этой суммы – 2,39 млрд грн – получили крупнейшие подрядчики "Автомагистраль-Юг" (677 млн грн), "Ростдорстрой" (473 млн грн), "СУНП Автострада" (444 млн грн), представительство "Онур таахут" (347 млн грн), "ПБС" (203 млн грн), "Онур Конструкцион" (130 млн грн), "Альтком" (118 млн грн). Остальной 1 млрд грн распределили между сотнями подрядчиков.
Средний уровень ежедневных проплат через Госказначейство составлял 303 млн грн (имеются в виду в рабочие дни, когда эти проплаты происходили – по выходным Госказначейство не работает). Это выше показателя ноября, когда уровень проплат упал до 260 млн грн в день по сравнению с 497 млн грн октября.
Провал в ноябре был связан с бюджетным кризисом, когда Госказначейство из-за фактического отсутствия достаточных средств замораживало выплаты по всем видам расходов кроме социальных (зарплат и так далее).
Декабрьский рекорд 728 млн грн за один день был установлен 15 декабря – через два дня после выделения Евросоюзом кредита в размере 600 млн евро программе помощи в связи с COVID-19.
Также 15 декабря Министерство финансов привлекло рекордные 41 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Эта сумма была привлечена для наполнения государственного бюджета под высокие процентные ставки от 10%. Большинство средств 32 млрд грн было привлечено в ОВГЗ с погашением в 2021 году, то есть фактически закрытие долгов в этом году перевели на следующий год с выплатой 10% годовых.
Крупнейшими получателями средств "Укравтодора" в первой половине декабря стали 10 фирм, которые получили 2,17 млрд грн.