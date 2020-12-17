Фонд госимущества продал спиртзавод на Львовщине за 48 миллионов

ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" (ране – "Зализобуд Груп") приобрело на онлайн-аукционе Воютицкий спиртовый завод ГП "Укрспирт" в Самборе Львовской области за 48 млн грн.

Согласно информации в системе "ProZorrо. Продажи",стартовая цена спиртзавода составляла 32 млн грн, заявку на участие в торгах подали три компании, передает Интерфакс-Украина.

Победитель должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.

Объект расположен на 27,2 га в с.Воютычи, (Самборский район Львовской обл.). Суточная мощность производства – 1,7 тыс. дал этилового спирта. Год основания – 1913, модернизации – 2016. Производство на объекте временно приостановлено.

Новый владелец получит, в частности, цех розлива, производства концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, здание насосной станции воды, варочное и дрожжебродильное отделения.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром зарегистрированного в феврале этого года ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" является Дмитрий Березовенко.

Как сообщалось, приватизации имущества госпредприятия "Укрспирт" началась в сентябре. В целом на онлайн-аукционах уже успешно приватизировано 14 заводов ГП "Укрспирт".

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменена государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.