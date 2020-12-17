Власти Польши закрыли горнолыжные курорты и запретили выходить из дома в новогоднюю ночь

Власти Польши приняли решение ужесточить карантинные ограничения с 28 декабря по 17 января.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши дам Недзельский, передает Польское радио.

В частности, 28 декабря будут закрыты торговые центры, работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Также не будут работать гостиницы, в том числе для рабочих поездок, будут закрыты горнолыжные курорты.

Кроме того, в новогоднюю ночь в стране введены ограничения на передвижение с 21 часа 31 декабря до 6 часов 1 января.

Лица, которые приезжают в Польшу организованным транспортом, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

Новые ограничения в стране введены в дополнение к уже действующим. В частности, в Польше уже приостановлена работа культурных объектов, в частности, театров, кинотеатров, музеев, художественных галерей. Также в стране ограничена работа общественного транспорта (количество пассажиров не должно превышать 50% сидячих мест), закрыты все образовательные учреждения, кроме детсадов. В любых, в том числе домашних, собраниях могут принимать участие максимально 5 человек. Ярмарки, выставки, конгрессы и конференции могут происходить исключительно on-line.

Министерство здоровья сообщило, что в течение последних суток в Польше зарегистрировано 11 953 новых случая заражения коронавирусом, умер 431 человек.