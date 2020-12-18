Шмыгаль надеется получить транш от МВФ до конца марта

Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в феврале-марте 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает НВ Бизнес.

"Если мы говорим о прогнозированном будущем, то хотелось бы иметь его не позже февраля. Думаю, это февраль-март. Это прогнозы, о которых мы говорим совместно с МВФ при других равных условиях", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что на прошлой неделе Украина получила 600 млн евро от ЕС.

"У нас хорошее сотрудничество с ЕС, мы получили транш на прошлой неделе. На следующей неделе мы надеемся на прогресс в наших переговорах с МВФ, поэтому у нас довольно таки неплохие перспективы", – сказал глава правительства.

Премьер-министр добавил, что на прошлой неделе Украине удалось привлечь $600 млн путем доразмещения евробондов, а на этой неделе – 51 млрд грн на внутреннем рынке.

"Есть оживление. Приходят нерезиденты, то есть Украина сегодня, даже в этом кризисе, интересна для инвесторов, в том числе иностранных. Это радует", – отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда об отмене электронного декларирования, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.

Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков