Евросоюз уведомил США о нарушении Дерипаской условий смягчения санкций, – Bloomberg

Евросоюз предоставил Вашингтону данные о том, российский олигарх Олег Дерипаска, в отношении которого были введены американские санкции, продолжает контролировать бизнес корпорации "Русал" и ее материнской компании "En+", чем нарушает соглашение о снятии ограничений с этих компаний после того, как доля Дерипаски в них опустилась ниже 50%.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников, передает Радио Свобода.

Агентство отмечает, что миллиардер использует сотрудников компании для поддержки своих интересов и интересов Кремля.

По данным Bloomberg, европейские чиновники сообщили США о том, что Дерипаска в начале 2020 года поручил руководству "Русала" и "En+" оказать давление на американскую и британскую власть, чтобы не допустить доступа на рынок китайского алюминия.

Агентство пишет, что Москва не могла решить этот вопрос с Пекином непосредственно, поскольку закупает в Китае медицинские товары для борьбы с коронавирусом. При этом многие европейские компании тоже не поддерживают импорт алюминия из Китая.

Источники Bloomberg также отмечают, что Дерипаска якобы давал указания "Русалу" развернуть информационную кампанию против российского "Норникеля" и его президента Владимира Потанина после разлива топлива под Норильском. "Русал" – второй по величине акционер "Норникеля" после Потанина.

Представители Дерипаски заявили Bloomberg, что информация о контроле бизнесмена над "Русалом" и "En+" болше не соответствует действительности.

Напомним, санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля 2018 года. В Минфине США позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями.

В мае того же года Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal, после чего менеджмент компании длительное время согласовывал план выведения ее из-под действия санкций с Минфином США.

В итоге в конце января 2019 года Минфин США исключил "РусАл" из санкционного списка, оставив в нем основателя компании Олега Дерипаску, которому в рамках сделки пришлось отказаться от контроля в En+, основном акционере "РусАла".