Кабмин утвердит национальный план вакцинации от коронавируса, – премьер

Кабинет министров разрабатывает Национальный план вакцинации от COVID-19, который планируется утвердить в ближайшее время.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему "Украина и мир 2021", сообщает пресс-служба правительства.

"Мы ожидаем, что начиная с февраля мы начнем вакцинировать врачей, и дальше в марте запланирован первый миллион доз COVAX. Далее помесячно это количество будет расти", – сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, в плане будет подробно расписано, как и в какой очередности будет проводиться вакцинации, также будет указано, какие категории граждан должны получить вакцину бесплатно.

"Прежде всего, будут вакцинированы медики, военные и люди, которые находятся в группе риска", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер напомнил, что 4 млн человек могет получить вакцину благодаря глобальной инициативе COVAX.

"Мы закладываем деньги на приобретение дополнительных доз. В бюджете создан спецфонд для закупки вакцин. Этот фонд будет наполняться и мы будем докупать то количество вакцин, которое необходимо для вакцинации украинцев", – пообещал Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что ведутся переговоры по закупке дополнительных доз вакцины на уровне руководства государств. На уровне компаний ведет переговоры Министерство здравоохранения.

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Как сообщалось, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее отмечал, что в рамках COVAX страна надеется получить 8 млн доз вакцины от коронавируса, чего может быть достаточно для прививки 4 млн человек. В то же время он не конкретизировал других договоренностей о поставках вакцин, отмечая лишь, что такие переговоры ведуться.