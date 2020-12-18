Украина одолжила $100 миллионов у Всемирного Банка на ремонт дорог на Донбассе

Украина подписала соглашение со Всемирным Банком о займе на сумму $100 миллионов для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение".

Кредитный договор подписали вице-премьер-министр Алексей Резников и исполняющий обязанности регионального директора Всемирного Банка по делам стран Восточной Европы Бахер Эль-Хифнави, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

"Проектом предусмотрено проведение капитального ремонта около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами в регионе, и привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных сельскохозяйственных субпроектов, направленных на решение последствий вооруженной агрессии РФ для сельскохозяйственной отрасли на территории Луганской области", – сказано в сообщении.

Кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет – льготные.

Как сообщалось, Кабинет министров 2 сентября одобрил привлечение займа на сумму $100 млн от Международного банка реконструкции и развития на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение (Проект 3В)".