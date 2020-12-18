Итоги недели: Бюджет-2021, падение банка Фурсина и новые министры в Кабмине

Главные новости экономики за неделю 14 - 18 декабря.

ФИНАНСЫ

Рада приняла госбюджет на 2021 год

Верховная Рада 290 голосами "за" приняла закон "О государственном бюджете на 2021 год". Как уточнили в Минфине, по сравнению с первым чтением доходы бюджета в доработанном законопроекте увеличены на 20,94 млрд грн – до 1092,08 млрд грн, расходы составят 1 347 млрд грн.

Перед этим Верховная Рада при голосовании за изменения в Бюджетный кодекс учла поправку, согласно которой 13,44% акцизного налога на топливо направлены в местные бюджеты, что сократило доходы госбюджета на 8,05 млрд грн.

После голосования за бюджет Верховная Рада приняла смету парламента на 2021 год в сумме 2,57 млрд грн, что на 0,56 млрд грн больше, чем в 2020 году. Кроме того, в госбюджете на 2021 год дополнительно увеличены на 2 млрд грн расходы на зарплаты прокуроров.

Миссия МВФ возвращается в Украину

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 21 декабря в рамках пересмотра действующей программы stand by объемом $5 млрд. Как уточнил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, миссия продолжит работу в январе после праздников.

Украина доразместила евробонды на $600 миллионов

Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $600 млн. Благодаря тому, что ставку при доразмещении ценных бумаг удалось снизить до 6,2%, на счета Госказначейства поступило $670 млн, уточнили в Минфине. Средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета.

Минфин разместил облигации внутреннего займа на рекордные 50 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 51,44 млрд грн, что стало рекордным показателем за последние годы.

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 4 раза

Национальный банк за неделю с 14 по 18 декабря выкупил на межбанковском валютном рынке $299,6 млн, что стало максимальным значением с июня. Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 27,9666 грн/$ в начале недели до 27,828 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

НБУ признал неплатежеспособным банк Фурсина

Правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" экс-нардепа Игоря Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от ОПЗЖ и бывшего главы администрации Виктора Януковича.

Всемирный Банк выделил Украине $300 миллионов для борьбы с пандемией

Всемирный Банк выделил Украине кредит на $300 млн для преодоления последствий пандемии, из этой суммы $170 млн должны поступить до конца года. В то же время Всемирный Банк признал, что выделение уже согласованного кредита еще на $350 млн остановлено из-за решения Конституционного Суда.

Государственные банки списали неработающие кредиты на 111 миллиардов

Государственные банки в июне - ноябре 2020 года списали неработающиие кредиты (NPL) на общую сумму 111 млрд грн, сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

ВЛАСТЬ

Зеленский смог провести через Раду трех из пяти предложенных министров

Владимир Зеленский представил депутатам от "Слуги народа" кандидатуры на должности ряда министров: на должности министров энергетики и образования претендовали Юрий Витренко и Сергей Шкарлет, на должность министра окружающей среды – Роман Опимах, на должность министра аграрной политики – Роман Лещенко, на должность главы Минветеранов – Юлия Лапутина.

Однако в зале парламента президентская фракция смогла собрать голоса лишь для назначения Лещенко и Лапутиной, Сергея Шкарлета удалось утвердить на должности главы Минобразования лишь благодрая голосам фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, а менять министра окружающей среды отказались сами "Слуги народа".

Кандидатура Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики набрала только 186 голосов, но глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами. Лысый возглавлял ведомство с июня 2020 года, после того, как бывший КВН-щик и глава ДУСи Сергей Борзов пошел на повышение и возглавил Винницкую область.

После двух дней протестов Зеленский поручил заняться проблемами предпринимателей Ермаку

Владимир Зеленский решил создать координационный совет для решения проблем микробизнеса и поручил его возглавить главе своего офиса Андрею Ермаку. При этом президент лично не прокомментировал массовые протесты предпринимателей, которые ознаменовались стычками с полицией.

Кабмин начал принимать заявки на выплату до 8 000 гривен из-за карантина

С 14 декабря через портал "Дія" начали собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе. Кабмин также обнародовал перечень видов деятельности, для которых предусмотрены такие выплаты.

Кабмин возобновил проверки застройщиков

Кабинет министров восстановил полномочия местных властей по осуществлению государственного архитектурно-строительного контроля, которые были приостановлены весной в связи с реформой Госархстройинспекции. Однако пока что реформа закончилась расследованием коррупции в новых органах.

Арбитраж вынес решение в споре между Украиной и ЕС по экспорту леса

Арбитраж вынес первое решение в рамках спора между Украиной и Евросоюзом в рамках Соглашения об ассоциации. Арбитры признали введенное украинскими властями ограничение на экспорт необработанной древесины противоречащим договору и обязали Украину отменить запрет.

ЗАКОНЫ

Рада приняла закон о восстановлении работы Нацагентства по борьбе с коррупцией

Верховная Рада внесла изменения в закон "О предупреждении коррупции" для восстановления работы Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК), заблокированной решением Конституционного Суда.

Рада приняла закон Зеленского об "инвестнянях" для инвесторов

Верховная Рада приняла инициированный президентом закон о господдержке инвестиционных проектов, снизив объем инвестиций для получения налоговых льгот и специальных условий от государства с 30 млн до 20 млн евро при условии создания 80 новых рабочих мест за 5 лет вместо 150, как предлагалось ранее.

Рада ввела льготную ставку НДС на сырье для агрохолдингов

Верховная Рада снизила с 20% до 14% ставку НДС для некоторых видов агропродукции. Подробнее о выгодоприобретателях и последствиях принятия этого закона читайте в материале БизнесЦензор: До чого призведе чергова аграрна пільга – зниження ПДВ до 14%

Рада ввела штрафы для бизнеса за нарушение масочного режима посетителями

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы в размере от 3400 до 5100 грн для предпринимателей, учреждений и организаций за несоблюдение посетителями общественных зданий масочного режима.

Рада утвердила договор о свободной торговле с Великобританией

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. Ожидается, что договор вступит в силу с 1 января, одновременно с фактическим выходом этой страны из Евросоюза.

Рада приняла новый закон о регулировании электронных коммуникаций

Верховная Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с учетом предложений президента. Документ призван заменить законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе" и урегулировать работу цифровой связи, включая телефонную, беспроводной и проводной интернет-доступ.

Рада провалила законопроект о возобновлении конкурсов для чиновников

Верховная Рада отклонила проект закона о создании кандидатского резерва для госслужбы, который был доработан с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Среди прочего, законопроектом предлагалось возобновить конкурсы на высшие должности госслужбы, отмененные на время карантина.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" купил компанию для добычи сланцевого газа

"Нафтогаз Украины" подписал договоры о покупке 100% в уставном капитале компании "Надра Юзовская", которая имеет спецразрешение на добычу газа на Юзовской площади до 2063 года. В 2013 году компания подписала договор о совместной добыче сланцевого газа с Shell, однако в конце 2014 года он был разорван.

Кабмин продлил действие пошлин на дизтопливо, автогаз и уголь из России

Кабинет министров продлил до конца 2021 года действие 4%-ной спецпошлины на импорт из России дизтоплива по трубопроводу, 3%-ной пошлины на российский сжиженный газ и спецпошлины в размере 65% на импорт из РФ всех типов угля за исключением антрацитового, коксующегося и битумиозного.

"Укртранснафта" заработала на перепродаже купленной весной нефти $13 миллионов

АО "Укртраснафта" заработает $13 млн на операции по перепродаже купленной на спаде цен весной азербайджанской нефти. Один из покупателей еще не доконца расчитался, но платит госкомпании за хранение нефти, рассказал глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Николай Гавриленко.

НАБУ рассекретило запись обсуждения назначения Буславец менеджером Ахметова

Следствие по так называемому делу "Роттердам+" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы ДТЭК Рината Ахметова на кадровые назначения во власти. В частности, НАБУ опубликовала запись разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК, который был осведомлен о всех варантах назначения Ольги Буславец главой Минэнерго еще до этих событий.

Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг" из группы ДТЭК Рината Ахметова на 275,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в июле-октябре 2019 года.

Антимонопольный комитет закрыл дело по формуле "Роттердам+"

АМКУ после смены руководства закрыл дело о нарушениях Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), под руководством Дмитрия Вовка в 2016-2017 годах при создании так называемой формулы "Роттердам+", поскольку не смог установить пострадавших.

Тем временем антикоррупционные органы безрезультатно просят близкого к президенту генпрокурора Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+" и выполнить решение суда о возобновлении дела.

"Энергоатом" объявил о начале спора с Россией за захваченное имущество в Крыму

НАЭК "Энергоатом" подписал договор с международной юридической фирмой для подготовки спора с РФ за захваченное в оккупированном Крыму имущество. Речь идет о Донузлавской ветряной электростанции (ВЭС) в Сакском районе полуострова, являющейся подразделением "Энергоатома".

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Урожай зерновых в 2020 году стал худшим за последние три года

По оперативным данным Минэкономики, в 2020 году собрано 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15,3 млн га, тогда как в 2019 году Украина собрала 75,1 млн тонн, а в 2018 году – 70,1 млн тонн.

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" подписала первый договор о допуске частных локомотивов на железную дорогу

"Укрзализныця" заключила первый договор в рамках внедрения пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах с ООО "Украинская локомотивостроительная компания", которую связывают с предпринимателем Андреем Адамовским.

Украина одолжила 450 миллионов евро у ЕБРР на ремонт трассы Киев-Одесса

Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины подписали кредитное соглашение на 450 млн евро. Заемные средства направят на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода города Львов.

КОРПОРАЦИИ

Глава Concorde Capital купил торговые центры "Амстор" за 456 миллионов

Фирма основателя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы за 456 млн грн купила права на ТРЦ, земельные участки и торговое оборудование сети "Амстор" в 7 городах, которые находились в залоге в "Укрэксимбанке" по кредитам на 2 млрд грн. Сам Мазепа уверен, что этот актив стоит в 2,5 раза дороже.

Спиртзавод в Полтавской области продали за рекордные 234 миллиона

Вишняковский спиртзавод госпредприятия "Укрспирт" в Полтавской области продали на аукционе за рекордные 234 млн грн. Покупателем стала малоизвестная фирма, созданная только в августе 2020 года. Однако следующая ставка на аукционе оказалась всего на 13 гривен меньше.

Покупателем захваченного в Крыму винзавода "Массандра" оказался друг Путина

Оккупационные власти Крыма объявили о продаже захваченного госконцерна "Массандра" за около $73 млн. Покупателем стали структуры банка "Россия" близкого друга российского президента Юрия Ковальчука, который в в 2017 году уже купил завод шампанских вин "Новый Свет".

Оценка инвестиционного климата бизнесом упала до уровня времен Януковича, – ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины во второй половине 2020 года снизился до 2,4 балла из 5-ти возможных, тогда как в первом полугодии он составлял 2,51 балла. Согласно данным исследования ЕБА, такое падение настроений инвесторов сопоставимо с оценками 2013 года.

Украинцы лидируют по объемам покупки недвижимости в Польше

Украинцы остаются лидерами среди иностранцев по объему покупаемой недвижимости в Польше. В 2019 году украинцы приобрели в Польше 160,7 тыс. кв. метров жилой и коммерческой недвижимости, тогда как занимающие второе место немцы – лишь 50 тыс. кв. м.

КОРРУПЦИЯ и РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ сообщило о подозрении заместителю главы Офиса Зеленского

Детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Его подозревают в организации коррупционной схемы в интересах экс-нардепа Максима Микитася, который и дал показания на своего бывшего юриста в рамках сделки со следствием.

Тем временем в Офисе президента Зеленского сообщили, что не впустили детективов в здание и продолжают поддерживать линию защиты Татарова о наличии неких личных конфликтов между ним и руководством НАБУ.

Татаров был известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. В 2014-2018 годах работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

У Медведчука нашли бизнес на границе России с Китаем

Компания, связанная с семьей председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его ближайшего соратника Тараса Козака, занимается строительством специального терминала и канатной дороги через реку Амур на границе между Российской Федерацией и Китаем, выяснили журналисты программы "Схемы".