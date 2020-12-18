Единый сервис 104.ua присоединился к национальному проекту "Дія.Цифрова освіта"
На первом этапе цифровыми хабами станут 18 центров "104.ua Клієнтський простір", расположенные в областных центрах Украины, передает пресс-служба Региональной газовой компании (РГК).
"Мы планируем, что все наши центры обслуживания, которых насчитывается 125 по всей Украине, присоединятся к проекту "Дія. Цифрова освіта". Для этого более 40 наших специалистов уже прошли обучение и станут тренерами. Они будут передавать свои знания об использовании "Дії" и будут вовлекать потребителей в диджитал", – отметил директор ООО "104.ua" Юрий Петрук.
Глава компании добавил, что в ближайшие недели десятки других хабов 104.ua также присоединятся к национальному проекту по развитию цифровой грамотности "Дія.Цифрова освіта".
В свою очередь заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что благодаря партнерству еще больше украинцев получат возможность посетить локации, где можно бесплатно получить доступ к сайту "Дія.Цифрова освіта" и пройти обучение цифровой грамотности.
Она добавила, что Министерство цифровой трансформации Украины продолжает поиск хабов цифрового образования по всей Украине.
Первыми хабами 104.ua, которые уже присоединились к национальному проекту по развитию цифровой грамотности "Дія.Цифрова освіта", стали:
- Винница, ул. Шмидта, 32
- Луцк, пр. Молодежи, 14-А
- Днепр, ул. Паторжинского, 24
- Каменское, ул. Лесопильная, 8-А
- Житомир, ул. Киевская, 54
- Ужгород, ул. Погорелова, 2
- Запорожье, ул. Южное шоссе, 52
- Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 37
- Кривой Рог, ул. Виталия Матусевича, 2-А
- Львов, ул. Золотая, 42
- Николаев, ул. Никольськая, 25-А
- Ривне, ул. Академика Грушевского, 8
- Сумы, ул. Алексея Береста, 21
- Дергачи, ул. Каштановая, 5
- Харьков, Гимназийная наб, 18-А
- Хмельницкий, ул. Свободы, 22
- Черновцы, ул. Главная, 243
- Чернигов, просп. Победы, 108-А
Напомним, компания 104.ua основана Региональной Газовой Компанией с целью внедрения единых стандартов качественного обслуживания потребителей природного газа.
РГК – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.