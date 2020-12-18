Падение в сельхозпроизводстве замедлилось до 12%, – Госстат

По данным Государственной службы статистики, объем сельскохозяйственной продукции в Украине за 11 месяцев 2020 года сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как по итогам 10 месяцев спад был больше – 14,2%.

В растениеводстве производство упало на 14,8% (за 10 мес. – на 16,9%), тогда как в животноводстве – на 2,5% (на 2,7%), сообщает Интерфакс-Украина.

Госстат уточняет, что на агропредприятиях спад составил 15,3%, в том числе в растениеводстве – 17,9%, животноводстве – 0,6%, тогда как в хозяйствах населения – 6,7%, в том числе в растениеводстве – 7,6%, животноводстве – 4,4%.

Ведомство напомнило, что в минувшем году за 11 месяцев был зафиксирован рост сельхозпроизводства в Украине на 2,8%, а в целом по итогам минувшего года он составил 1,4%.

Госстат добавил, что в региональном разрезе в этом году за январь-ноябрь роста в агропроизводстве удалось добиться только в Сумской - на 3,6% и Ивано-Франковской областях – на 1,8%, тогда как наибольший спад зафиксирован в Одесской – 38,5% и Кировоградской – 12,1%.