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Рада назначила нового министра по делам ветеранов

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Рада назначила нового министра по делам ветеранов
Верховная Рада назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее представление премьер-министра Дениса Шмыгаля поддержали 248 депутатов.

Юлия Лапутина – генерал-майор, заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Работает в СБУ с 1992 года, брала участие создания антитеррористического центра СБУ "Альфа", участвовала в освобождении Краматорска в 2014 году.

Как сообщалось, в среду, 16 декабря Верховная Рада приняла отставку Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов.

Во вторник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский представил депутатам кандидатуры на должности ряда министров, в том числе Юлии Лапутиной на должность главы Минветеранов.

Автор: Михайло Орлюк

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