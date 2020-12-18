Зеленский подписал закон о социальной защите на время карантина

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1030-ІХ, принятый парламентом 2 декабря, который направлен на социальную защиту некоторых категорий населения на время действия карантина.

"Закон направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности в условиях принятия необходимых противоэпидемических мероприятий", - сообщает Офис президента Украины.

Согласно документу, право на получение помощи по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантина распространяется на граждан, получающих пенсии.

Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина.

Также закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.