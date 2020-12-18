"Укрзализныця" планирует сократить железнодорожные пути с ограничением скорости движения

АО "Укрзализныця" уменьшит протяженность участков пути с ограничением скорости движения поездов в начале следующего года, сообщил и. о. члена правления компании Роман Черницкий.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"… железнодорожникам удалось уменьшить протяженность пути, где действуют ограничения скорости. Если в начале 2020 года эти участки имели общую протяженность 850 км, то на начало следующего года они составят 750 км", - рассказал Черницкий.

Кроме того, он сообщил, что, несмотря на то, что более 9 тыс. км пути вовремя не были отремонтированы различными видами ремонта или модернизированные, "Укрзализныци" удается сохранить количество участков, где поезда курсируют со скоростями 140-160 км.

Также Черницкий отметил, что недавнее открытие центра диспетчеризации в Харькове будет способствовать улучшению движения поездов.