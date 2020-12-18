Цены на электроэнергию на рынке достигли 1,8 гривни за киловатт

На текущей неделе продолжался рост цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), а также наблюдалось ускоренное критическое снижение запасов угля на ТЭС.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка", а также общественной организации "Всеукраинская Энергетическая Ассоциация".

В частности, средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ, в период с 14 по 18 декабря составила 1764,65 грн/МВт-ч при средневзвешенной цене за пять рабочих дней предыдущей недели, с 7 по 11 декабря ‒ 1602,18 грн/МВт-ч, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, с начала текущей недели цена э/э на РСВ превысила отметку в 1700 грн и составила на 14 декабря 1726,69 грн/МВт-ч. Примечательно, что в последующие три дня цена планомерно возросла с 1726,69 до 1794,91 грн/МВт-ч на 17 декабря, снизившись затем в пятницу до 1775,83 грн/МВт-ч.

Участники рынка выделяют три основные причины ценового роста.

Первая – резкое похолодание в первой половине декабря, что привело к росту энергопотребления выше прогнозных значений и запуску в эксплуатацию дополнительных дорогих энергоблоков ТЭС. Второй причиной стало снижение предложения э/э на РСВ вследствие изменения механизма ПСО по населению для "Энергоатома" и постепенной переориентацией ядерного монополиста, вместе с госпредприятием "Гарантированный покупатель", с РСВ на рынок двухсторонних договоров.

Помимо того, росту цен способствовала частичная недовыработка дешевой э/э атомными станциями в связи с внеплановой суточной остановкой энергоблока №1 Ривненской АЭС и дальнейшим снижением его нагрузки на 210 МВт, а также продолжающимся внеплановым ремонтом энергоблока №5 Запорожской АЭС в связи с выполнением мероприятий по продлению его эксплуатации.

По информации "Всеукраинской Энергетической Ассоциации", в настоящее время угольные энергоблоки продолжают работать с внеплановой повышенной нагрузкой, которая в часы пик возрастает до 9 ГВт, а в часы ночного минимума превышает 6 ГВт вместо расчетных 3 ГВт.

В результате продолжают стремительно снижаться запасы угля на складах ТЭС, которые, по состоянию на 18 декабря составляют 1,15 млн тонн, снизившись с начала отопительного сезона на 1,4 млн тонн. В частности, за 17 дней декабря было использовано со складов 532 тыс. тонн.

При этом запас импортируемых антрацитовых марок угля составляет 330 тыс. тонн, из которых 300 тыс. тонн сосредоточено на Славянской и Луганской ТЭС.