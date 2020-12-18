АМКУ оштрафовал фармацевтическую компанию на 10 миллионов за похожую упаковку лекарств

Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф в размере 10,19 млн грн на ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" за использование для своего лекарственного средства "Цитрамон-Здоровье" оформления упаковки, очень похожего на то, которое использует его конкурент ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" для лекарственного средства "Цитрамон-Дарница".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, решение вынесено по жалобе последней компании.

В ходе рассмотрения дела Комитет установил, что "Фармацевтическая фирма "Дарница" начало использовать соответствующее оформление упаковки для своего товара раньше.

Кроме того, АМКУ также учел, что "Дарница" активно рекламировал собственную продукцию с оригинальным оформлением на телевидении, носителях внутренней рекламы, в печатных СМИ, на радио и в сети интернет.

Комитет проанализировал имеющиеся материалами дела и пришел к выводу о возможности смешивания двух упаковок "Цитрамон" и наличии нарушения в действиях ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

АМКУ отмечает, что вопрос сходства отдельного элемента упаковки для Цитрамона был предметом рассмотрения судебного спора между двумя компаниями, в котором суды также установили похожесть оформления упаковок.