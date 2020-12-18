"Нафтогаз" подписал договор о покупке компании для добычи сланцевого газа

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и председатель правления НАК "Надра Украины" Тарас Кузьмич 18 декабря подписали договор купли-продажи доли в размере 99% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская".

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", для завершения сделки компания ожидает ее одобрения Антимонопольным комитетом.

Кроме того, "Нафтогаз" заключил договор о приобретении 1% уставного капитала ООО "Надра Юзовская", принадлежащего дочернему предприятию НАК "Надра Украины" – "Украинский геологический научно-производственный центр".

В результате двух сделок "Нафтогаз" станет единственным владельцем "Надра Юзовская".

"После завершения официальных процедур мы будем готовы в кратчайшие сроки сдвинуть с места вопрос разработки Юзовской площади, который не решался годами. В 2016 году мы предлагали Кабинету министров возобновить работы на "Юзовке" и очень рады, что действующее правительство согласилось на этот очевидно верный шаг", – прокомментировал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он отметил большой потенциал сделки для наращивания ресурсной базы "Нафтогаза".

"Мы уже имеем большие наработки и уникальную экспертизу, ведь ведем деятельность в непосредственной близости от этого участка. Вместе с правительством, с коллегами из НАК "Надра Украины" мы делаем очередной шаг к более эффективному использованию потенциала недр и увеличению добычи собственного газа нашей страной", – добавил Коболев.

Как сообщалось, 16 декабря Кабинет министров одобрил приобретение НАК "Нафтогаз Украины" 99% уставного капитала ООО "Надра Юзовская" у национальной акционерной компании "Надра Украины". Цена пакета акций должна быть определена сторонами сделки по итогам проведенной оценки.

Ранее Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде получения НАК "Нафтогаз Украины" в собственность доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", что обеспечивает превышение 50% голосов в управлении компании.

ООО "Надра Юзовская" имеет специальное разрешение на разведку и добычу газа на Юзовской площади до 2063 года.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

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Напомним, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение о передаче права инвестора по СРП на разработку Юзовской площади компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta. Однако соответствующий договор до сих пор не был подписан.

Yuzgas B.V. должен был заплатить $40 млн за 90% собственности в "Надра Юзовской", но гарантированно из этой суммы должно быть уплачено только 10%.

Yuzgas B.V. была создана за месяц до объявления отбора инвестора для разработки Юзовской площади, через инвестиционные фонды Emerstone Energy и Emerstone Capital Partners фирма заведена на бизнесмена Ярослава Кинаха, который утверждает, что фонд распоряжается деньгами иностранных инвесторов, имена которых не раскрывались. В августе 2017 года Кинах назвал бенефициарами фонда себя самого и Тимоти М. Эллиотта, который известен как топ-менеджер Serinus Energy Inc (ранее Kulczyk Oil Ventures Inc) с активами в Румынии, где на разных должностях он работал с 2006 года.

Напомним, 24 января 2013 года Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали СРП на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовской площади. В сентябре 2013 года Shell уплатила бонус подписания 25 млн $. В конце 2014-го руководитель Shell в Украине Грэхем Тайли заявил, что достичь желаемого прогресса в разведке Юзовского месторождения газа не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года Shell окончательно вышла из СРП.