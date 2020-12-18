"Нафтогаз" хочет обсудить с Коломойским судьбу своих акций в Кременчугском НПЗ

Группа "Нафтогаз" на предстоящих переговорах по разделению активов ПАО "Укрнафта" с акционерами компании также поднимет вопрос своего участия в работе ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ).

Об этом глава нефтяного дивизиона группы и глава наблюдательного совета "Укрнафты" Николай Гавриленко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что 18 декабря мы должны закрыть первый этап вопроса по "Укрнафте", а в 2021 году подойдем к дальнейшему обсуждению судьбы этой компании, и параллельно – к обсуждению судьбы "Укртатнафты", так как по определенным причинам это связанные вещи", – сказал Гавриленко.

По словам Гавриленко, группа намерена актуализировать вопрос своего участия в деятельности Кременчугского НПЗ в связи с планами выхода на IPO.

"Стратегия "Нафтогаза" – это выход на IPO, и в данной ситуации владение 43% "Укртатнафты" для группы также должно быть эффективным. Либо мы должны участвовать и понимать перспективу дивидендной политики по этому активу, либо каким-то образом должны от этого актива избавляться, чтобы "Укртатнафта" для нас не была токсичным активом", – пояснил Гавриленко.

Напомним, "Укртатнафта" создана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. В межправительственном украино-татарстанском соглашении от 1995 года был заложен принцип паритетного распределения долей в предприятии. В то же время при его создании стороны "отошли" от такого распределения долей, что в дальнейшем повлекло длительные судебные разбирательства.

В результате судебных решений в Украине доля татарстанских акционеров, прямо и опосредованно владевших до лета 2007 года свыше 55% акций, была практически обнулена, а на предприятии появились новые крупные акционеры, связанные с "группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

НАК "Нафтогаз Украины" на сегодня принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев "Приватбанка" и бизнесмена Александра Ярославского.