Украина одолжила 450 миллионов евро у ЕБРР на ремонт трассы Киев-Одесса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, кредитные средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода города Львов, передает пресс-служба министерства

"Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем. Благодарен нашим постоянным партнерам из банка за всестороннюю поддержку и помощь Украине в создании современной и качественной инфраструктуры для людей", – прокомментировал подписание соглашения Криклий.

Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети" будет реализован за счет 450 млн евро кредита от ЕБРР и 450 млн евро от ЕИБ. Средства будут направлены на капитальный ремонт 5 участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода города Львов.