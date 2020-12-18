"Нафтогаз" может выкупить у государства находящуюся в его управлении сеть АГНКС

"Нафтогаз" рассматривает вариант выкупа у государства находящуюся в управлении группы сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) для ее оптимизации и вывода на прибыльную деятельность

Об этом сообщил глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Николай Гавриленко в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Гавриленко, проведенный анализ показал, что треть из 81 станции "Укратогаза" убыточны даже без учета административных расходов из-за устаревшего оборудования, которое не дает оптимизировать производственные затраты и выйти на безубыточную деятельность.

"Объемы продажи CNG в Украине пока снижаются, загрузка станций от номинальной мощности находится на уровне 6-7%, а операционная модель компании, на мой взгляд, не оптимальна. Устаревшее оборудование не дает нам возможности оптимизировать производственные затраты. Все это сказывается на финансовом результате", - отметил Гавриленко.

В то же время "Нафтогаз" не может принять решения о закрытии наиболее устаревших и бесперспективных АГНКС, поскольку их имущество находится в собственности государства.

"С нашей точки зрения должна быть проведена приватизация всех станций. Я не верю, что к ним кто-то проявит интерес, так что мы сможем их выкупить у государства, провести работы по демонтажу (части станций), и в средне- и долгосрочной перспективе сеть АГНКС не будет иметь убытков", - резюмировал он.

Как сообщалось, "Укравтогаз" владеет 90 автомобильными газонаполнительными компрессорными станциями (девять из них - на временно не подконтрольных властям Украины территориях).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.