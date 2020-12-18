"Привабанк" назначил ответственного за IT-направление топ-менеджера

Наблюдательный совет государственного "Привабанка" назначил Марюса Качмарека заместителем главы правления финучреждения по операционным вопросам, который также будет курировать IТ-направление.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Мы рады тому, что Марюс возглавит IT и операционную поддержку банка. Синергия этих двух факторов имеет решающее влияние на качество работы банка и обслуживания клиентов", – отметила глава набсовета "Приватбанка" Шерон Иски.

Согласно сообщению, Качмарек последний год занимал должность члена правления по операционным вопросам. На протяжении последних пяти лет работал исполнительным директором в польской компании EY (Ernst & Young), главой правления Compfort Meridian Polska S.A., а до этого – главным операционным директором, членом правления польского Eurobank S.A.

Как сообщалось, набсовет "Приватбанка" 8 декабря утвердил новую структуру правления финучреждения, в частности, сократив должность члена правления по развитию информационных технологий (IТ) и передав блок развития IТ в подчинение зампредправления по операционным вопросам.

Как сообщалось, набсовет "Приватбанка" 20 августа сократил позицию члена правления по электронному бизнесу и позицию члена правления по корпоративному бизнесу, а также добавил в состав позицию члена правления по развитию бизнеса (СВО).

Должность члена правления по развитию IТ была вакатной после того, как ее покинул Андрей Гриценюк в начале августа этого года, который затем возглавил ИT-команду "Альфа-Банка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (576,39 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших в стране банков