НАБУ сообщило о подозрении заместителю главы Офиса Зеленского

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц для обеспечения выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба НАБУ, это уже третье подозрение по делу о подкупе экспертизы по делу экс-нардепа Максима Микитася и квартир для Нацгвардии.

Следствие установило, что убытки Нацгвардии в результате схемы с обменом квартир в этом деле составили 81 млн грн.

Однако в рамках расследования Нацполициеей этого факта была назначена судебная оценочно-строительная экспертиза.

"Однако выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с лицом, которое в то время оказывало ему юридические услуги, договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеуказанной экспертизе. Тогда за "вознаграждение" в виде машиноместа заместитель директора экспертно-криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз – с 81 млн грн до 7 млн грн", – сообщает НАБУ.

30 ноября заместителю директора ГНИЭКЦ сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). 1 декабря текущего года подозрение было вручен бывшему нардепу. Ему дополнительно инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта – ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Читайте также: Фирма тестя заместителя главы Офиса Зеленского получила землю под застройку в Киеве

Как сообщалось, ранее подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

В НАБУ заявили, что уже подготовили Татарову подозрение, однако не смогли его вручить из-за срочного и безосновательного решения генпрокурора Ирины Венедиктовой об изменении группы прокуроров по делу.

Тем временем журналисты выяснили, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила в Киеве землю под застройку сразу после назначения Татарова заместителем главы Офиса президента.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.