Объем торговли между Украиной и Пакистаном вырос в 2 раза, – Минэкономики

За первых три квартала 2020 года объем двусторонней торговли между Украиной и Пакистаном составил $237,5 млн, что в 2,3 раза больше, чем за весь 2019 год.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко сообщил в ходе встречи с послом Исламской Республики Пакистан в Украине Ноэлем Израэлем Хохаром, передает пресс-служба Минэкономики.

"За 9 месяцев 2020 года объем двусторонней торговли между Украиной и Пакистаном составил $237,5 млн, что в 2,3 раза больше, чем за весь прошлый год. Однако, потенциал нашего сотрудничества используется не полностью. Украина готова к расширению экспорта сельхозпродукции на рынок Пакистана, также перспективным является реализация проектов в сфере строительства и в агропромышленном комплексе", – отметил Петрашко.

Министр также предположил, что украинские компании с уникальным промышленным комплексом могут участвовать в масштабных проектах в Пакистане, в частности, в строительстве Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЕК). Это откроет уникальную возможность выхода на рынок инфраструктурных и энергетических проектов в рамках КПЕК.

Также стороны обсудили возможность проведения Первого заседания Совместной украинской-пакистанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, возобновления деятельности Украинско-пакистанского делового совета и проведения совместных бизнес-миссий.