Турция вошла в обновленный список стран "красной" зоны
В "красный список" вошли 47 стран, тогда как неделей ранее их было 38, сообщает пресс-служба Минздрава.
35 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной, 12 не публикуют статистику.
В частности, в "красную" зону вошли Турция, Румыния, Латвия, Эстония, Италия, Босния и Герцоговина, Словакия, Дания и Армения.
В "красной зоне" также остаются Грузия, Сербия, Люксембург, Литва, Хорватия, Черногория, Сан-Марино, Словения, Андорра, Белиз, США, Венгрия, Швеция, Швейцария, Панама, Северная Македония, Лихтенштейн, Азербайджан, Болгария, Чехия, Португалия, Австрия, Кипр, Молдова, Нидерланды.
В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине.
По состоянию на 18 декабря он составляет 410,9, тогда как на 11 декабря было 476,63, 4 декабря – 493,9 заболевших на 100 тыс. населения.
В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.
При возвращении стран "красной зоны" в Украину нужно проходить карантин или сдавать тест.