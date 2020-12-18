Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 4 раза

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 14 по 18 декабря выкупил на межбанковском валютном рынке $299,6 млн, что стало максимальным значением с июня, при этом регулятор не продавал валюту.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Весь объем валюты был выкуплен в ходе интервенций по единому курсу.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 27,9666 грн/$ в начале недели до 27,828 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

Как сообщалось, неделей ранее, с 7 по 11 декабря, НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $79 млн, возобновив чистую покупку валюты на рынке впервые с начала сентября.

В предыдущие четыре недели НБУ воздерживался от проведения интервенций на межбанке, тогда как в сентябре-октябре активно продавал валюту на межбанке.