Экспорт трубопроводного газа из России упал 16%

Из-за пандемии COVID-19 экспорт природного газа из РФ по трубам сократится по итогам текущего года на 16%. При этом средняя цена ресурса составит для дальнего зарубежья $130/тыс. кубометров против $205/тыс. кубометров в 2019 году.

Такое заявление сделал замглавы российского Минэнерго Павел Сорокин в ходе форума "Газ России 2020", передает enkorr.

По словам Сорокина, объемы производства сжиженного природного газа в России могут достичь 120-140 млн тонн

Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный в ходе того же мероприятия рассказал, что на фоне коронавирусной пандемии трубопроводные поставки российского газа в дальнее зарубежье могут снизиться год к году на 16% – до 184,5 млрд кубометров. При этом, по словам Завального, ожидается небольшой прирост экспорта СПГ – с 29 млн тонн в 2019 году до 30 млн тонн в 2020 году.

Также Завальный сообщил, что средняя экспортная цена на российский природный газ для дальнего зарубежья по итогам 2020 года составит $130/тыс. кубометров против $205/тыс. кубометров в прошлом году. В 2021 году экспортная цена на газ для дальнего зарубежья ожидается на уровне $153,7/тыс. кубометров.

Как сообщалось, природный газ в Европе подорожал до 21-месячного максимума. Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой 14 декабря выросла до $199,7/тыс. кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в $194,9, зафиксированным 11 декабря.