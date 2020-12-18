Приток капитала на рынки развивающихся стран может установить семилетний рекорд, – IIF

Приток капитала в активы emerging markets в четвертом квартале 2020 года может стать максимальным с первого квартала 2013 года.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экономиста Института международных финансов (Institute of international finance, IIF) Джонатан Фортун Варгас, передает Интерфакс-Украина.

Согласно подсчетам IIF, в марте отток капитала из акций и облигаций emerging markets составил $95 млрд, а за первые четыре месяца кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, – $243 млрд.

Однако затем инвесторы снова стали направлять средства в эти активы. В прошлом месяце иностранные инвесторы вложили почти $37 млрд в долговые бумаги emerging markets и $40 млрд – в акции.

"Отток капитала из развивающихся стран точно остался позади, и, по всей видимости, уверенный приток продолжится", – отметил Джонатан Фортун Варгас.

Денежно-кредитные стимулы Федеральной резервной системы (ФРС) США в ответ на пандемию поддержали финансовые активы по всему миру. По данным МВФ, ФРС США и другие центробанки развитых стран влили в мировые финансовые рынки примерно $7,5 трлн с начала кризиса.

Однако пока что рынки акций развивающихся стран восстанавливаются медленно, чистый приток средств наблюдается лишь в последние два месяца, свидетельствуют данные IIF. Восстановление долгового рынка было более уверенным, поскольку процентные ставки в развитых странах находятся на рекордно низком уровне.

Аналитики указывают на привлекательную стоимость акций emerging markets как в исторической перспективе, так и по сравнению с рынками акций развитых стран, а также на улучшение экономических прогнозов в связи с разработкой вакцин от коронавируса раньше, чем ожидалось.

По мнению управляющего фондом акций в Somerset Capital Management Кристофера Уайта, "2021 год может стать прорывным годом для развивающихся рынков".

Как сообщалось, в начале декабря нерезиденты начали увеличивать портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, тогда как с марта он только сокращался.