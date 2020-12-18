"Укрзализныця" планирует продать металлолома на 1,9 миллиарда

АО "Укрзализныця" планирует значительно нарастить продажи металлолома в 2021 году, в том числе списанных вагонов, благодаря сокращению бюрократических процедур, в частности отмене обязательной предварительной оценки выставляемого на продажу лома.

Об этом заместитель директора департамента имущественной политики "Укрзализныци" Руслан Лавренюк сообщил на конференции, посвященной украинскому рынку металлолома, передает Интерфакс-Украина.

По словам представителя компании, в 2021 году планируется продать металлолома на 1,9 млрд грн по средней цене 5 тыс. грн за тонну. Таким образом объем сырья для продажи составит 380 тыс. тонн.

"2020 год для всех был довольно сложным, но все равно "Укрзализныця" смогла почти на 50% увеличить объемы продаж в финансовом выражении и на 40 тыс. тонн в тоннах в части количества проданного металлолома. Это и вагоны в неразобранном виде, и лом после ремонта вагонов в том числе", – рассказал Лавренюк.

Он отметил, что в этом году Кабинет министров внес изменения в постановление, которое регулирует имущественную политику "Укрзализныци".

"Убрана оценка – на данный момент при продаже металлолома она нам уже не нужна. Это сильно облегчит нам работу и, соответственно, увеличит скорость выхода "Укрзализныци" на рынок и продажи", – пояснил Лавренюк.

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При этом он уточнил, что продажа металлолома на 1,9 млрд грн содержится в проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2021 год, который еще не утвержден Кабмином. В этот объем продаж входит и реализация вагонов, которые планируется продавать разными способами, в том числе предусматривается вариант продажи на собственных осях в виде металлолома.

"То есть рассматривается несколько вариантов – мы сейчас над этим активно работаем, меняем внутреннюю нормативную базу. Думаю, в ближайшие месяц-полтора выйдем на рынок с предложениями", – пояснил замдиректора департамента.

По его словам, в настоящее время основные покупатели металлолома "Укрзализныци" – "Интерпайп", "Метинвест" и "ArcelorMittal Кривой Рог".

При этом, по словам Лавренюка, цены на металлолом на внутреннем рынке Украины сильно занижены.

Как сообщалось, в 2020 году "Укрзализныця" планировала увеличить продажи металлолома до 276 тыс. тонн. В 2019 году "Укрзализныця" на открытых торгах через "ProZorro.Продажи" реализовала 97,21 тыс. тонн металлолома на сумму 579,94 млн грн.



