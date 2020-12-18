Прокуроры 38 штатов США обвинили Google в монополизме

Сразу 38 штата США подали совместный антимонопольный иск против компании Google, обвинив технологического гиганта в расширении своей монополии на рынке поисковых сайтов за счет "умных" аудиоколонок, телевизоров и автомобилей.

Как сообщили в генеральной прокуратуре Колорадо, штаты хотят присоединиться к федеральному иску против Google, который был подан Министерством юстиции в октябре, передает Голос Америки.

В федеральном иске утверждается о договоренностях технологического гиганта с производителями телефонов, в том числе с компаниями Apple и Samsung, с целью сделать Google поисковой системой по умолчанию.

В Минюсте США также считают, что Google использует свою операционную систему Android для того, чтобы заставить производителей устройств предварительно загружать поисковые приложения и другие продукты, производимые компанией.

Это уже третий по счету крупный иск против Google, поданный за последние месяцы.

Так, помимо поданного в октябре иска Минюста США, 16 декабря еще одна группа штатов во главе с Техасом подала другой иск против Google. Истцы утверждают, что Google причиняет вред конкурентам, совершая "вводящие в заблуждение действия" с использованием приложения для размещения контекстной рекламы Google Ads.

В последнем случае, как утверждают штаты, Google пытается использовать ограничительные соглашения для доминирования на рынке контекстной рекламы, используя для этого производимые компанией "умные" устройства – к примеру, аудиоколонки и голосовые помощники.

По данным CNET, на Google приходится около 90% поискового трафика в США, что позволяет компании генерировать годовую прибыль от продаж почти на $160 миллиардов.

Компанию давно обвиняют в том, что она не позволяет конкурентам продвигать их собственные продукты, пользуясь своим положением монополиста на рынке. В новом иске утверждается, что Google делает то же самое с новыми устройствами, производимыми ее конкурентами, включая голосовые помощники.

"Google препятствует тому, чтобы конкуренты на рынке голосовых помощников могли связаться с потребителями через автомобили, которые станут важным способом выхода в интернет в ближайшем будущем", – заявил генеральный прокурор Айовы Том Миллер.



