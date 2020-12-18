Новини

Миссия МВФ возвращается в Украину (обновлено)

5 98031
Миссия МВФ возвращается в Украину (обновлено)
Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 21 декабря в рамках пересмотра действующей 18-месячной программы финансирования stand by объемом $5 млрд.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте президента Владимира Зеленского.

"Приветствую решение МВФ с 21 по 23 декабря направить свою миссию в Украину. Из-за COVID-19 миссия будет общаться в режиме онлайн для пересмотра соглашения по программе stand by. Украина остается надежным партнером МВФ, ведь наше сотрудничество несет пользу украинскому народу", – говорится в сообщении Зеленского.

В свою очередь в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана отмечается, что после переговоров 21-23 декабря миссия планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", – отметил Люнгман.

Успешный пересмотр соглашения является основанием для предоставления очередного транша по программе.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Twitter

Топ коментарі

  • Чайка Роман 5d60012c
    товарисч посол медальон обронин
  • Злой Карлик
    Зеленовiрусна шобла - готова принимать с любой стороны, в любое количество раз в сутки, любого цвета и размера, как телка из немецких фильмов для взрослых ХХХ
  • Владимир Дарский a9640159
    Зеленовiрусна шобла ,як безповiдальна по визначенню,готова брати любi позики,тому що сподiваэться,що не она буде iх повертати,а це буде робити багатостраждальний украiнський народ.З цих позик багато пiде на дороги,в результатi з'являться мультiмiлiонери-шляхобудiвники iменi Зеленського,який так i не збагнув ,що на будiвництвi дорiг можуть бути зловживанння.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини