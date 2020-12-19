Беларусь может ввести денежный сбор за выезд из страны
Об этом сообщает Белта.
Инициатива предусмотрена законопроектом "Об изменении Налогового кодекса", который палата представителей Белоруссии приняла в двух чтениях.
Согласно документу, областные Советы депутатов смогут вводить местный сбор в размере не более трех базовых величин (81 белорусской рубль, или около $32) за пересечение границы транспортными средствами массой не более 5 т.
В проекте закона отмечается, что количество пассажиров в машине не влияет на сумму сбора. От его выплаты предлагается освободить транспортные средства глав государств и правительств, дипломатов, лиц, следующих на похороны членов семьи и близких родственников, инвалидов и участников Великой отечественной войны, инвалидов I и II группы и их сопровождающих и других категорий граждан.
"Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", — пояснил Селиверстов. Он заявил, что если изменения в кодекс одобрят, деньги направят на дезинфекцию пунктов пропуска и обеспечение их всем необходимым с учетом пандемии коронавируса.