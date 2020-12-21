В Украине за сутки обнаружено 6,5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утром 21 декабря 2020 года.

Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 1766 человек; умерли от коронавируса 80 человек, выздоровели 5 106 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 970 993 человека; выздоровели 586 268 человек; умерли от коронавируса 16 665 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.