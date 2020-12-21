Новини

Кабмин продлил сроки подачи заявок на выплату помощи предпринимателям

8934
Кабмин продлил сроки подачи заявок на выплату помощи предпринимателям
Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря срок подачи заявок на выплату единовременной помощи в 8 тыс. грн для физических лиц-предпринимателей и наемных работников, деятельность которых может быть остановлена во время карантина.

Об этом в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Чтобы этой программой смогла воспользоваться максимальное количество украинский, на этой неделе правительство поддержало решение продлить срок приема заявлений до 31 декабря 2020 года", - сообщил Шмыгаль.

Он сообщил, что на сегодня уже более 261 тыс. украинцев успешно оформили заявки через портал и приложения "Дія".

Как сообщал БизнесЦензор, Портал "Дія" работает с перебоями из-за высокой нагрузки на сервисы ввиду большого количества желающих подать заявления на получение выплат физлицам-предпринимателям и наемным сотрудникам на период усиленного карантина в январе 2021 года.

Минцифры напомнило, что заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря 2020 года. Для получения услуги нужен только IBAN счета.

Как сообщалось, наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини