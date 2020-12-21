"Укрэксимбанк" выделил Кропивницкому 70 миллионов на медицинскую инфраструктуру
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Государственный Укрэксимбанк (Киев) предоставил кредитную линию на 70 млн грн сроком до пяти лет городу Кропивницкий на модернизацию медицинской инфраструктуры.
Кредитные средства будут использованы для осовременивания и капитального ремонта учреждений здравоохранения, образования, спорта и коммунального хозяйства, а также для ремонтно-строительных работ на улицах, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно заключению финуправления горсовета, 36 млн грн нужны для завершения реставрации терапевтического отделения, а более 23 млн грн – для приобретения медоборудования и инвентаря в новое отделение легочной терапии Центральной городской больницы.
Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.
Джерело: Интерфакс-Украина