Холдинг ОККО Антонова планирует начать строительство горнолыжного курорта в Карпатах

Холдинг ОККО Group Виталия Антонова планирует в 2021 году начать строительство горнолыжного курорта на территории Славской объединенной территориальной громады во Львовской области.

Как сообщил замначальника управления туризма и курортов Львовской ОГА Тарас Лозинский, сумма инвестиций составит $500 млн, передает Интерфакс-Украина.

"Это очень длительный проект, который будет продолжаться около четырех лет. Он стартует в 2021 году. Сейчас все вопросы с землей решены, следующий шаг – разработка проекта, проектно-сметной документации и начало строительных работ",– сказал он.

По словам Лозинского, курорт будет построен в 15 км от Славского в селах Верхняя Рожанка и Волосянка.

"Австрийские эксперты приезжали изучать склоны, высоту гор, инфраструктуру и эти населенные пункты попали в стратегию", – отметил он.

"ОККО все свои акции зарегистрировало в Славском и, соответственно, налог, который выплачивает компания, остается здесь, в громаде. Эти средства реинвестируют в развитие горнолыжной инфраструктуры, в бренд Славского, в ремонт дорог и развитие громады", – добавил Лозинский.

По его словам, курорт в техническом плане будет опережать Буковель на восемь-девять лет. Комплекс будет включать более 60 км трас. Реализация проекта будет проходить в три очереди.

Как сообщалось, компании львовского бизнесмена и владельца корпорации OKKO Group Виталия Антонова в течение последнего года получили более 300 гектаров земли на территории Славской ОТГ.

OKKO Group – всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК "ОККО" ("Концерн "Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.

В холдинг также входит жилищно-строительная компания "Ваш дом", занимающаяся проектированием, строительством и реализацией жилищных проектов. В портфеле компании ЖК "Пасичный", ЖК Villa Magnolia и монолитно-каркасный многоэтажный дом по ул. Зубривской во Львове, элитный ЖК в Ужгороде и жилой кирпичный дом в Мукачево. Общая площадь проектов компании составляет более 120 тыс. кв.м.

Акционерами и институциональными инвесторами компаний холдинга помимо Виталия Антонова являются Европейский банк реконструкции и развития, GoldmanSachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis AssetManagers, LLP и др.