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"Приватбанк" назначил заместителя главы по вопросам развития бизнеса

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"Приватбанк" назначил заместителя главы по вопросам развития бизнеса
Наблюдательный совет государственного "Приватбанка" назначил заместителем главы правления по вопросам развития бизнеса Развана Мунтеану.

Как сообщает пресс-служба банка, на новой ключевой позиции в структуре правления банка Мунтеану будет руководить всеми клиентскими сервисами как для юридических и физических лиц.

С октября он работал руководителем отдела по вопросам развития бизнеса, а до этого занимал должность СЕО европейской банковской группой Addiko Bank. Ранее он руководил запуском в Европе эквайринга и карточных расчетов Mastercard, развитием карточного бизнеса в CitiBank и розницы в Raiffeisen Bank International.

Как сообщалось, набсовет "Приватбанка" 18 декабря назначил заместителем главы правления по операционным вопросам члена правления Марюса Качмарека.

Наблюдательный совет  "Приватбанка" 8 декабря утвердил новую структуру правления. В обновленной структуре правления "Приватбанка" теперь семь позиций вместо восьми. В частности, глава правления, четыре зампредправления (было три) – по вопросам финансов, управления проблемными активами, развития бизнеса и операционным вопросам, а также два члена правления (было четыре) – по вопросам управления рисками и по вопросам сети и проблемной задолженности.

Автор: Михайло Орлюк

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