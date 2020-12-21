Турция и Украина будут производить корветы на заводе "Океан" (обновлено)

Судостроительный завод "Океан" заключил меморандум с Государственным оборонным концерном Турции о совместной деятельности по реализации проекта строительства кораблей класса корвет для ВМС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба завода "Океан".

Производство кораблей будет осуществляться в исполнение Рамочной военного соглашения, подписанного в октябре 2020 во время встречи президентов Украины и Турции.

Судостроительный завод "Океан" избран и включен в корветной программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов.

Как сообщалось, 14 декабря Министерство обороны Украины заключило прямые внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, подписав ряд соглашений с турецкими компаниями о передаче технологий на производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны, речь идет о турецких корветах типа ADA. Сумма сделки, как и количество корветов, не разглашается. Это первая закупка Украины иностранных военных кораблей.

"По замыслу турецких военных моряков, целью проектирования корабля класса ADA было создание современного прибрежного боевого корабля с возможностями противолодочной борьбы и патрулирования в открытом море. Корвет построен по стелс-технологиям, что делает его малозаметным для выявления радиолокационными и инфракрасными средствами противника", – отмечается в сообщении.

Корветы ADA имеют полное водоизмещение чуть более 2400 тонн, максимальную скорость – 29 узлов, дальность плавания – 3 500 миль, автономность – 21 день. Экипаж составляет 106 человек.

На корабле устанавливается 8 противокорабельных ракет "Гарпун", торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM.

Кроме того, корабли этого проекту оснащены современной системой боевого управления, навигацией, радиолокационной станцией, гидролокатором для поиска и обнаружения подводных лодок, системой РЭБ и тому подобное. На борту корвета является ангар для размещения вертолета или беспилотного авиационного комплекса.

Турецкие корветы типа ADA строятся на военно-морской верфи в Стамбуле с 2005 года. В составе ВМС Турции уже успешно выполняют задачи четыре корвета этого проекта.

В Минобороны уточнили, что если в 2021 году состоится закладка первого корпуса корвета этого класса для нужд ВМС Украины, то уже в конце 2024 года флот может получить первый корабль типа ADA.