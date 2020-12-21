"Энергоатом" завершил строительство нового хранилища ядерного топлива, но к нему нет подъезда

НАЭК "Энергоатом" в декабре 2020 года завершил строительство первой очереди Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива ("ХОЯТ") для хранения отработанного топлива с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Как сообщает пресс-служба компании, стоимость строительства составила около 2 млрд грн.

"Оборудование американской компании Holtec International установлено, начата его наладка, испытания и получение необходимых лицензионных документов", – сказано в сообщении.

В то же время в компании констатируют, что до сих пор отсутствуют подъездные пути к объекту.

"Единственным проблемным вопросом для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса оставалась прокладка железнодорожного пути на участке Вильча - Янов. К сожалению, в предыдущих три года органы государственной власти, которые должны обеспечить строительство пути, эту работу не выполнили", – заявляют в "Энергоатоме".

В компании сообщили, что решению вопроса строительства железнодорожного пути протяженностью 43 км было посвящено совещание в Кабинете министров 18 декабря.

"НАЭК "Энергоатом" предложил выступить заказчиком указанного строительства и завершить его в кратчайшие сроки до 1 мая 2021 года. В дальнейшем компания будет иметь право хозяйственного ведения подъездного пути к ЦХОЯТ. Это необходимо для начала полноценной эксплуатации построенного первого пускового комплекса ЦХОЯТ", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что исполнителем работ по прокладке полотна железнодорожного пути выступит АО "Укрзализныця".

Читайте также: Для строительства железнодорожного пути к ЦХОЯТ нашли нового подрядчика

В мае НАЭК "Энергоатом" прогнозировал завершение строительно-монтажных работ на площадке строительства ЦХОЯТ к концу сентября 2020 года. Ожидалось, что введение в эксплуатацию ЦХОЯТ, строительство которого начато в 2017 году, устранит необходимость вывоза ОЯТ в Россию, что позволит экономить $130-150 млн в год. Кроме того, уход от зависимости хранения ОЯТ в РФ усилит энергобезопасность Украины. Так, в начале 90-х Россия три года не принимала украинское ОЯТ, и украинские АЭС находились на грани остановки из-за переполненных хранилищ в приреакторных бассейнах.

Генеральным подрядчиком является ООО "СК "Укрбудмонтаж", входящее в корпорацию "Укрбуд".

В августе СБУ заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Перед этим Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на время проведения тендера являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.