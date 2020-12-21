СЕТАМ выставил на продажу элеваторный комплекс в Николаевской области за 147 миллионов

ГП "СЕТАМ" выставило на голландский онлайн-аукцион в системе Open Market Николаевский элеваторный комплекс (село Березки, Березанский район) для хранения зерновых культур объемом единовременного хранения до 65 тыс. тонн по начальной цене 146,8 млн грн с предельной ценой редукциона 112,9 млн грн.

Об этом говорится в сообщении "СЕТАМ".

"Это уже не первый аукцион OpenMarket. До этого на продажу выставлялся и был успешно реализован кирпичный завод в Киевской области от Чешского экспортного банка. Тогда цена продажи завода составила 170 млн грн", - заявил генеральный директор Александр Момро, передает Интерфакс-Украина.

Продавцом элеватора выступает чешское Экспортное гарантийное и страховое общество, чьи интересы в Украине представляет "Адвокатская компания Гвоздий и Оберкович". Ранее этот элеватор принадлежал группе "Креатив".

В состав комплекса входят, в частности, восемь силосов емкостью по 10,6 тыс. кубометров каждый, нории и транспортеры производства фирмы Prokop (Чехия), а также газовая зерносушилка производительностью 60 пл. т/час производства Chief (Англия) и два пробоотборника HERON (Франция).

На сайте аукциона указано, что комплекс введен в эксплуатацию в 2012 году на арендованном земельном участке в 2,84 га и его площадь составляет 5836,5 кв.м. Элеватор способен принимать и отгружать 4,4 тонн зерновых в сутки.

Аукцион намечен на 15 февраля.