"Ощадбанк" взял краткосрочный кредит рефинансирования на 8 миллиардов
Об этом свидетельствуют данные НБУ о предоставленных кредитах на срок свыше 30 дней.
Кроме того, банк "Сич" на этом же тендере привлек 250 млн грн, банк "Авангард" – 50 млн грн, банк "Конкорд" – 36,6 млн грн.
Как сообщалось, Национальный банк по итогам тендера 18 декабря удовлетворил заявки 5 банков на получение рефинансирования сроком до 84 дней на общую сумму 9,27 млрд грн под 6% годовых.
Таким образом, начиная с 30 апреля 2020 года Нацбанк провел 31 аукцион по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 45,88 млрд грн.
Неделей ранее, 11 декабря, Национальный банк удовлетворил заявки 11 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 11,01 млрд грн под 6% годовых. Таким образом с мая НБУ выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на общую сумму 48,53 млрд грн.
Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.