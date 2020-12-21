"Ощадбанк" взял краткосрочный кредит рефинансирования на 8 миллиардов

Государственный "Ощадбанк" на тендере по предоставлению кредитов рефинансирования 18 декабря привлек 8 млрд грн на срок до 84 дней.

Об этом свидетельствуют данные НБУ о предоставленных кредитах на срок свыше 30 дней.

Кроме того, банк "Сич" на этом же тендере привлек 250 млн грн, банк "Авангард" – 50 млн грн, банк "Конкорд" – 36,6 млн грн.

Как сообщалось, Национальный банк по итогам тендера 18 декабря удовлетворил заявки 5 банков на получение рефинансирования сроком до 84 дней на общую сумму 9,27 млрд грн под 6% годовых.

Таким образом, начиная с 30 апреля 2020 года Нацбанк провел 31 аукцион по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 45,88 млрд грн.

Неделей ранее, 11 декабря, Национальный банк удовлетворил заявки 11 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 11,01 млрд грн под 6% годовых. Таким образом с мая НБУ выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на общую сумму 48,53 млрд грн.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.