Минобороны не смогло завершить 40% объявленных тендеров

По итогам первых трех кварталов 2020 года Министерством обороны по направлению оперативного, технического и медицинского обеспечения было объявлено 559 конкурентных тендеров ожидаемой стоимостью 15,2 млрд грн, из которых 238 (40,8%) процедур на сумму 4,97 млрд грн были отменены или не состоялись из-за непредставление тендерных предложений.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на электронную систему Prozorro.

В частности, 138 конкурентных тендеров министерства отменили, потому что на участие в них было подано менее двух тендерных предложений, 62 – в связи с отклонением всех тендерных предложений. Еще 17 тендеров отменили в связи с невозможностью устранения возникших нарушений, 15 тендеров – в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. Еще 3 тендера отменили в связи с допущением к оценке менее двух тендерных предложений в процедуре открытых торгов.

В части ожидаемой стоимости закупок тендеры на закупку нефтепродуктов и электроэнергии были отменены на 1,38 млрд грн, охранного и оборонного оборудования – на 851 млн грн, перевозок общественным железнодорожным транспортом – 699,4 млн грн, мебели – 581 млн грн, одежды – 293 млн грн, продуктов питания – 279 млн грн.

"Проблема значительной доли неуспешных закупок является общей для государственных заказчиков. За 9 месяцев 2020 года из общего количества объявленных конкурентных надпороговых закупок в Prozorro были неуспешными 43,6% процедур", – отмечают в StateWatch.

Аналитики организации отмечают, что поскольку каждая неуспешная процедура закупки значительно затягивает процесс обеспечения необходимыми заказчику товарами, работами и услугами, важно повышать эффективность закупочной деятельности, в частности использовать возможности организации консультаций с рынком.