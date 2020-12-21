Глава "Укроборонпрома" подписал приказ о начале корпоратизации концерна

Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации предприятий концерна.

Гусев подписал приказ в ходе пресс-конференции "Укроборонпром: итоги 2020 года и планы на 2021 год", передает Укринформ.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о корпоратизации, о превращении концерна в холдинги, в эффективные системы, которые откроют возможность и для привлечения и для привлечения финансов, и для привлечения новых технологий, и для внедрения эффективной прозрачной системы корпоративного управления", – сказал Гусев.

По словам главы концерна, этот приказ предшествует рассмотрению в Верховной Раде законопроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, который станет базой для трансформации и реформирования концерна.

"Этим приказом мы запускаем подготовку, которая будет продолжаться несколько месяцев, в течение которых мы ожидаем, что законопроект, который уже зарегистрирован в Верховной Раде №3822, будет одобрен. И, таким образом, оборонно-промышленный комплекс в лице "Укроборонпрома" получит долгожданную реформу", – уточнил Гусев.

Как сообщалось, 3 декабря президент Владимир Зеленский назначил гендиректором концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до этого возглавлял Херсонскую ОГА.

Смене руководства госконцерна предшествовал конфликт между руководством "Укроборонпрома" и Минстратегпромом во главе с вице-премьером Олегом Уруским, которого руководство госконцерна обвинило во вмешательстве в деятельность и кадровые назначения.