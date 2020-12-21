Госстат подтвердил падение ВВП на 3,5% в третьем квартале

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале 2020 года сократился на 3,5%, по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП за отчетный период увеличился на 8,5%.

Номинальный ВВП в третьем квартале 2020 года составил 1 156,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 27 673 грн.

Как сообщалось, по данным Госстата, реальный ВВП Украины во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года упал на 11,4%, тогда как в первом квартале падение ВПП составило 1,3%.

Напомним, реальный ВВП Украины в 2019 году увеличился на 3,2%, тогда как рост ВВП в 2018 году составлял 3,4%, в 2017 году – 2,5%, в 2016 – 2,4%.