Управление государственной охраны купило новые автомобили Toyota по миллиону за штуку

Управление государственной охраны Украины 17 декабря по результатам тендера заказало ООО "Гранд Мотор" легковых автомобилей специализированного назначения на общую сумму 3,83 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит четыре специализированных автомобиля СКС-ТСМ-ПС производства ООО "Спец-Ком-Сервис" на базе Toyota Camry 2020 года выпуска по 957,5 тыс. грн за штуку.

Каждая машина будет иметь двухзонный климат-контроль, камеру заднего обзора, многофункциональный бортовой компьютер, шесть подушек безопасности, парковочные датчики спереди и сзади, а также дополнительную комплектацию (аптечку, огнетушитель, трос, комплект ковриков, металлическую защиту двигателя).

Кроме того, каждый автомобиль будет иметь спец сигналы: проблесковые маяки красного и синего цвета, которые устанавливаются на передней части автомобиля, проблесковые фары типа LED, сигнальное громкоговорящее устройство мощностью 150 Вт с адаптированным управлением, проблесковыми маячками.

В автосалонах цены Toyota Camry в базовой комплектации без спецсигналов и дополнительной комплектации стартуют от 806 тыс. грн.

Стоимость договора на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 3,9 млн грн.

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На торгах конкурентом победителя была фирма "Алмаз мотор, ЛТД" Алексея Шохи и Александра Корниенко, чье предложение было выше – 3,84 млн грн. Более дешевое предложение черниговского ООО "Автомобильная компания Север-Авто" Татьяны Бушай и Олега Семинского (3,8 млн грн) отклонили, поскольку фирма не предоставила образец сертификата соответствия украинских систем сертификации на специализированный автомобиль, а предоставленный аналогичный договор не отвечал требованиям заказчика.

Хмельницкая "Гранд Мотор" во главе с Андреем Джагаряном принадлежит Татьяне Дерешук и Марии Гвоздевой – жене бывшего нардепа от "Блока Петра Порошенко" Михаила Гвоздева. Согласно данным в системе "Прозорро", в 2017-2020 годах фирма выиграла тендеров на общую сумму 123,23 млн грн.

Учредителями "Спец-Ком-Сервиса" является Сергей Калюш из Вишневого и Михаил Городовых с Черкащины. С 2011 года "Спец-Ком-Сервис" получил тендеров на 1,92 млрд грн, преимущественно в системе МВД.

В 2016 прокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Нацгвардии, которые якобы способствовали победам "Спец-Ком-Сервиса" на торгах по закупке техники.