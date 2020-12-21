Управление государственной охраны купило новые автомобили Toyota по миллиону за штуку
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, фирма поставит четыре специализированных автомобиля СКС-ТСМ-ПС производства ООО "Спец-Ком-Сервис" на базе Toyota Camry 2020 года выпуска по 957,5 тыс. грн за штуку.
Каждая машина будет иметь двухзонный климат-контроль, камеру заднего обзора, многофункциональный бортовой компьютер, шесть подушек безопасности, парковочные датчики спереди и сзади, а также дополнительную комплектацию (аптечку, огнетушитель, трос, комплект ковриков, металлическую защиту двигателя).
Кроме того, каждый автомобиль будет иметь спец сигналы: проблесковые маяки красного и синего цвета, которые устанавливаются на передней части автомобиля, проблесковые фары типа LED, сигнальное громкоговорящее устройство мощностью 150 Вт с адаптированным управлением, проблесковыми маячками.
В автосалонах цены Toyota Camry в базовой комплектации без спецсигналов и дополнительной комплектации стартуют от 806 тыс. грн.
Стоимость договора на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 3,9 млн грн.
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На торгах конкурентом победителя была фирма "Алмаз мотор, ЛТД" Алексея Шохи и Александра Корниенко, чье предложение было выше – 3,84 млн грн. Более дешевое предложение черниговского ООО "Автомобильная компания Север-Авто" Татьяны Бушай и Олега Семинского (3,8 млн грн) отклонили, поскольку фирма не предоставила образец сертификата соответствия украинских систем сертификации на специализированный автомобиль, а предоставленный аналогичный договор не отвечал требованиям заказчика.
Хмельницкая "Гранд Мотор" во главе с Андреем Джагаряном принадлежит Татьяне Дерешук и Марии Гвоздевой – жене бывшего нардепа от "Блока Петра Порошенко" Михаила Гвоздева. Согласно данным в системе "Прозорро", в 2017-2020 годах фирма выиграла тендеров на общую сумму 123,23 млн грн.
Учредителями "Спец-Ком-Сервиса" является Сергей Калюш из Вишневого и Михаил Городовых с Черкащины. С 2011 года "Спец-Ком-Сервис" получил тендеров на 1,92 млрд грн, преимущественно в системе МВД.
В 2016 прокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Нацгвардии, которые якобы способствовали победам "Спец-Ком-Сервиса" на торгах по закупке техники.